I ghiacci della Groenlandia si sciolgono a tempo record

Un fiume in piena, che scorre, da quel che resta di un ghiacciaio verso l'oceano.

Queste immagini, che arrivano dalla Groenlandia hanno fatto il giro del mondo, creando non poca preoccupazione. L'ondata di calore che ha messo in ginocchio il vecchio continente è arrivata fin lassù.

"Ciò che mostrano questi video è l'area della Groenlandia senza ghiaccio", spiega Jason Box, professore di glaciologia presso il Geological Survey di Danimarca e Groenlandia. "Si può vedere che l'acqua scorre sulla superficie, drenando in queste crepe. Ed è quello che sta succedendo in altre zone della Groenlandia in questo momento, su migliaia di chilometri quadrati. Una superficie molto scura che assorbe la luce solare. La parte ghiacciata della Groenlandia si sta pian piano sciogliendo, alzando così il livello del mare".

Basti pensare che mercoledì scorso si sono riversate in mare circa 12 miliardi di tonnellate di acqua, in sole 24 ore.

"L'ondata di calore che ha colpito l'Europa negli ultimi mesi ha portato a un innalzamento delle temperature nell'Artico e in Groenlandia, tra i 10 e i 15 gradi centigradi", dichiara Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu. "In questo momento il ghiaccio del mar Artico ha già toccato livelli record, in negativo. La prevenzione dell'alterazione irreversibile del clima è la corsa delle nostre vite e per le nostre vite. E' una corsa che possiamo e dobbiamo vincere".

CASPAR HAARLOEV FROM "INTO THE ICE" DOCUMENTARY VIA REUTERS. Il ghiaccio che si scioglie, a Kangerlussuaq

Lo scioglimento dei ghiacci ha riversato a luglio nell'Atlantico oltre 197 miliardi di tonnellate d'acqua. L'oceano si è innalzato di 0,5 millimetri.