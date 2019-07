Stretto di Hormuz: la Gran Bretagna chiede una missione navale europea

La guerra fredda a distanza tra Iran e Regno Unito, la guerra delle petroliere, si fa sempre più aspra dopo il sequestro, venerdì , della petroliera britannica Stena Impero nel Golfo persico.

Questo lunedì il ministro degli esteri britannico ha lanciato l'idea di una missione europea, paradossale per un fautore di Brexit, a difesa delle navi nello stretto di Hormuz.

"Per la legge internazionale - ha detto Jeremy Hunt, il ministro degli esteri - l'Iran non ha il diritto di ostruire il passaggio delle navi quindi è stato un atto di pirateria di Stato che quest'aula non esita a condannare. Ora cercheremo di mettere insieme una missione marittima a guida europea perché le navi e i loro equipaggi possano passare tranquillamente in questa regione vitale. Se l'Iran continua su questa pericolosa strada, deve accettare che il prezzo sarà una maggiore presenza militare occidentale nelle acque lungo la costa, non perché noi aumentiamo le tensioni ma semplicemente perché la libertà di navigazione è un principio che la Gran Bretagna e i suoi alleati sempre vogliono difendere".

Da parte sua Teheran, che aveva comunicato di aver sequestrato la nave per violazione delle norme di navigazione, continua a sostenere che il blocco della Stena Impero non è una rappresaglia dopo il sequestro, a largo di Gibilterra, della petroliera iraniana Grace 1, che resterà bloccata fino al 15 agosto.

Sul tema è intervenuto anche il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo. "E' il Regno Unito che deve pensare alle sue navi - dice a Fox&Friends - La conoscete la storia, il sequestro della nave non c'entra nulla con le sanzioni americane all'Iran. E' colpa della teocrazia, del potere in Iran, del fervore rivoluzionario che sta seminando terrore nel mondo da quattro decenni. E' un pessimo regime. Non fa onore al popolo iraniano. E ora sono arrivati a questo, a pirateria di Stato, certo, uno Stato che sequestra una nave che naviga in acque internazionali".