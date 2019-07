I paperoni della Nfl i più ricchi del mondo

E ci risiamo. Per il quarto anno consecutivo i dallas Cowboys, compagine di Nfl americana, sono il club più ricco del mondo. Valutati 5 miliardi di dollari.

Forbes ha pubblicato l’annuale classifica dei team sportivi con la maggiore valutazione al mondo nel 2019.

La soglia per entrare in classifica è di 2,07 miliardi, in aumento di 125 milioni rispetto allo scorso anno.

Il Real Madrid è al terzo posto a 4,2 miliardi ed è prima tra gli otto club di calcio nella top 50. Il club spagnolo ha incassato oltre 100 milioni dopo aver vinto l’ultima Champions League.

Un po' staccato il Barcellona che ha perso terreno a causa i un eccessivo monte ingaggi dei giocatori e il Manchester United che in Europa non vince da un po'. Staccatissimi i club italiani che non compaiono nella top 50.