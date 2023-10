Judo: Abu Dhabi Grand Slam, altro trionfo azzurro con Alice Bellandi

Di Euronews Digital

Terza ed ultima giornata in terra emiratina contrassegnata dal terzo oro italiano, che nella fattispecie porta la firma della 25enne lombarda

Grand Slam di judo ad Abu Dhabi, terza ed ultima giornata in terra emiratina contrassegnata dal terzo oro italiano, che nella fattispecie porta la firma di Alice Bellandi.

Tra gli uomini -90 kg, su tutti il serbo Nemanja MAJDOV, che sconfigge nell’atto conclusivo per waza-ari il naturalizzato spagnolo Tristani MOSAKHLISHVILI.

Bronzo per il georgiano JABNIASHVILI e l’ungherese TOTH.

“Nel 2016 ero junior - dice il vincitore - era la mia prima gara in questa categoria e qui ho vinto una medaglia del Grande Slam, è la mia prima medaglia del Grand Slam ad Abu Dhabi, sono molto felice e mi sento sempre molto bene ad Abu Dhabi, l’organizzazione è perfetta, tutto è perfetto”.

Consegna le medaglie Gergely GULYÁS, ministro della presidenza del Consiglio dei ministri dell'Ungheria.

Categoria uomini -100 kg: a sbaragliare la concorrenza ci pensa l’atleta indipendente Arman ADAMIAN, giustiziere in finale del serbo Aleksandar KUKOLJ.

Terza piazza per il naturalizzato canadese ELNAHAS e l’austriaco FARA.

A consegnare le medaglie è il membro dell'IJF EC e presidente del Kodokan, Haruki UEMURA.

Categoria donne -78 kg: sugli scudi l’azzurra Alice BELLANDI, n. 1 del ranking, meritato oro dopo il successo nella finalissima ai danni della transalpina Fanny Estelle POSVITE.

Quarto oro in un Grand Slam per lei che, per effetto di questo successo, consente all'Italia di primeggiare nel medagliere della manifestazione.

Terzo gradino del podio per le tedesche WAGNER e BOEHM.

Consegna le medaglie il segretario generale del Consiglio sportivo di Abu Dhabi, Aref Alawani.

Ospite dell'IJF anche Tania MISSONI, membro del consiglio di amministrazione dell'omonima ditta.

“Quando le persone mi parlano e mi dicono ‘Amo il tuo judo’, per me è come una medaglia.

I bambini qui sono così carini!”.

Tra le donne +78 kg, su tutte la lusitana Rochele NUNES, la quale sconfigge la kazaka Kamila BERLIKASH, argento.

Si tratta del primo oro in un Grand Slam per lei.

Terzo gradino del podio per l'indipendente STARTSEVA e la transalpina FONTAINE, settima Asya TAVANO.

A consegnare le medaglie è il presidente della Commissione Kata IJF, Franco CAPELLETTI.

Ultima medaglia assegnata in ordine di tempo è quella relativa alla categoria uomini +100 kg: qui su tutti c’è l'atleta indipendente Inal TASOEV, che sconfigge per ippon nell’atto conclusivo il tedesco Erik ABRAMOV.

Bronzo per l'indipendente BASHAEV e l'olandese SNIPPE.

Consegna le medaglie l'ospite dell'IJF, Cosmin BALCACEAN.

Ebbene, siamo giunti a conclusione anche della kermesse in terra emiratina, coi locali che si sono distinti nei vari ambiti di riferimento per buone prestazioni ed impeccabile organizzazione.

Arrivederci col judo alle prossime occasioni su Euronews.com!