Prima giornata in terra nipponica con un po' meno Giappone del previsto, per effetto dei due ori raggranellati dai padroni di casa sui sei assegnati: due ottimi podi giungono per i judoka azzurri

Grand Slam di judo a Tokyo, prima giornata in terra nipponica con un po'meno Giappone del previsto, per effetto dei due ori raggranellati dai padroni di casa sui sei assegnati: due ottimi podi giungono da Manuel Lombardo e Christian Parlati. Tra gli uomini -73 kg, su tutti l'azero Hidayat HEYDAROV, che sconfigge nell'atto conclusivo il nipponico Soichi HASHIMOTO. Bronzo per il georgiano Giorgi TERASHVILI e l'azzurro Manuel LOMBARDO (al primo podio nel WJT). Oltre a essere un risultato importante per me, è anche il mio primo bronzo nel World Judo Tour Manuel Lombardo judoka italiano Heydarov IJF Manuel Lombardo Federico Vitale - IJF "Sono più contento oggi rispetto ad un'ipotetica vittoria - dice un raggiante Manuel Lombardo - oltre a essere un risultato importante per me, dati i trascorsi che ho con Tokyo, è anche il mio primo bronzo nel World Judo Tour, avendo collezionato tanti quinti posti. Negli ultimi mesi ho lavorato tanto, specie psicologicamente, ringrazio il mio mental coach, oggi ho raccolto i frutti, era un risultato che volevo fortemente prima della prossima Olimpiade, salire sul podio per me è psicologicamente assai importante". Categoria uomini -81 kg: a sbaragliare la concorrenza ci pensa il coreano Joonhwan LEE, giustiziere in finale del belga Matthias CASSE. Terza piazza per l'atleta indipendente David KARAPETYAN e l'azero Zelim TCKAEV. Il judoka coreano in festa IJF Categoria donne -57 kg: sugli scudi la canadese Christa DEGUCHI, oro dopo il successo nella finalissima ai danni della brasiliana Jessica LIMA. Terzo gradino del podio per l'altra canadese Jessica KLIMKAIT e la taiwanese Chen-Ling LIEN. La canadese, vincitrice della categoria, in azione IJF Tra le donne -70 kg, su tutte l'olandese Sanne VAN DIJKE, la quale sconfigge la nipponica Shiho TANAKA, argento. Terzo gradino del podio per la romena Serafima MOSCALU la spagnola Ai TSUNODA ROUSTANT. Le ragazze premiate, capeggiate dalla judoka olandese IJF Ed ancora, categoria donne +78 kg: oro per la giapponese Mao ARAI, dopo il successo nella finalissima ai danni della transalpina Lea FONTAINE. Prima medaglia assoluta e conseguente primo oro per lei nel World Judo Tour. Terzo gradino del podio per la coreana Saetbyeol PARK e l'israeliana Raz HERSHKO. La nipponica Arai IJF A chiudere l'elenco degli incontri di giornata, la categoria uomini -90 kg: qui s'impone il giapponese Sanshiro MURAO, oro dopo il successo in finale ai danni del georgiano Luka MAISURADZE. Ottima terza piazza per il napoletano Christian PARLATI e l'indipendente Mikhail IGOLNIKOV. Dopo tanti mesi duri e infortuni, ci voleva questa medaglia Christian Parlati judoka italiano Categoria uomini -90 kg medagliati IJF "Dopo tanti mesi duri e infortuni - afferma fuori dal tatami Christian Parlati - ci voleva questa medaglia, ero sereno anche se non sono ancora al meglio, peccato per l'esito della semifinale ma sono felice per com'è andata. C'è senz'altro da migliorare, anche se spesso l'arbitraggio tende in qualche modo a favorire gli atleti di casa, i quali possono contare sull'assidua spinta del pubblico". Christian Parlati in azione Federico Vitale - IJF Davvero un bell'inizio, non c'è che dire! Tuttavia, la '2 giorni' nipponica riserverà ancora sicuramente molte altre sorprese, speriamo anche in chiave azzurra.