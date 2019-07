Governo italiano in sofferenza

Sempre più tesi i rapporti tra M5s e Lega, mentre quest ultima è sempre più sotto pressione per l’inchiesta sulla presunta trattativa con Mosca per i finanziamenti alla politica sovranista; oggi il settimanale l’Espresso ha infatti annunciato per domenica la pubblicazione di carte che testimonierebbero che i colloqui tra leghisti e mosca sono andati avanti per mesi, dopo l'ormai celebre incontro al Metropol. Su questo russiagate italiano il primo ministro Giuseppe Conte ha sfidato Salvini dicendo che andrà a riferire in Senato; e chissà se è proprio questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Fatto sta che nelle ultime ore il ministro dell’interno Matteo Salvini ha fatto sapere che domani diserterà il consiglio dei ministri, che la finestra elettorale è sempre aperta e che tra gli alleati di governo è venuta anche a mancare la fiducia a livello personale. In tutto questo l’esecutivo deve ancora decidere chi proporre come commissario europeo, le condizioni politiche per trovare la quadra, sta alla Lega fare i nomi, non sono certo delle migliori.