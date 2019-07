Euronews Sera | TG europeo, edizione di giovedì 18 luglio 2019

Nel tg di oggi il punto sui rapporti all'interno del governo giallo-verde con gli alleati ai ferri corti. Matteo Salvini ha detto chiaro che per lui la finestra elettorale è sempre aperta, Luigi Di Maio oggi ha riunito i suoi d’urgenza e detto che la Lega vuole tornare con Berlusconi. Tutto mentre cresce il caso 'Moscopoli'. Tanti i motivi di tensione: che i M5s abbiano votato all'europarlamento per Ursula Von Der Leyen, Conte che sfida Salvini andando a riferire al Senato su 'Moscopoli', oltre ai temi di politica interna.

La ex capitana della Sea Watch Carola Rackete oggi è stata interrogata per 4 ore ad Agrigento.La donna resta indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina mentre 5 esperti indipendenti delle Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per il procedimento a suo carico e più in generale per gli attacchi alla donna arrivati da una parte della politica e della società civile.

In Spagna nessun accordo tra i socialisti del primo ministro Pedro Sànchez, vincitori delle politiche e Podemos, questi ultimi chiedono diversi ministri mentre i socialisti spingono per il monocolore con appoggio esterno degli alleati. Il Paese a tre mesi dal voto è senza governo e a complicare tutto c'è la questione catalana...

Accordo di massima al G7 dei ministri delle finanze sulla web tax. È lungi dall’arrivare ma dopo una lunga notte di trattative e diverse tensioni soprattutto tra Francia e Stati Uniti, è stato stabilito che anche i colossi del web devono essere sottoposti a tassazione.

l’Onu ha usato il protocollo speciale d’emergenza sanitaria per l’ebola per il Congo, dove il virus mortale minaccia anche Goma, una città con 2 milioni di abitanti.

Ancora tensioni stretto di Hormuz i pasdaran hanno sequestrato una petroliera straniera con capacità di 2 milioni di barili dicendo che contrabbandava il petrolio.

Una notizia che ci fa riflettere sui processi mediatici e sulle sentenze stabilite sull’onda delle emozioni a furor di popolo, prima che il giudice sentenzi. Kevin Spacey, l’attore americano che sull’onda del metoo era stato accusato di aggressione sessuale, è stato scagionato. In aula è apparso molto cambiato dopo mesi duri e una carriera devastata.

Le querce, le piante forti per eccellenza, almeno per noi europei arrivano a Londra portate dagli artisti Akroid and Harvey. Ovviamente l'istallazione è a fine ambientalista