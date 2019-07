Regno Unito: la protesta di "Extinction Rebellion" in cinque città

Un movimento di ribellione contro i cambiamenti climatici e per la salute del nostro pianeta.

Non a caso si chiama Extinction Rebellion, un gruppo ambientalista inglese, già conosciuto per i suoi atti di disobbedienza civile. E, in particolare, per la gigantesca manifestazione di aprile a Londra (oltre 100 arresti).

Sono definiti "i nuovi ribelli dell'ambiente"

Cinque città paralizzate

Lunedi, ER (l'acronimo del gruppo) ha organizzato la "rivolta estva", cosi l'hanno definitiva: 5 giorni di manifestazioni, proteste e blocchi stradali contemporaneamente in 3 città dell'Inghilterra (Londra, Bristol, Leeds), una del Galles (Cardiff) e una della Scozia (Glasgow).

"Basta esplorazioni petrolifere e trivellazioni"

"Dobbiamo rispettare l'Accordo di Parigi". Rob attivista "Extinction Rebellion"

"Vorremmo che smettessero di fare esplorazioni petrolifere e smettessero di trivellare, perché abbiamo già abbastanza petrolio... Dobbiamo rispettare l'accordo di Parigi", commenta Rob, uno degli attivisti di Extinction Rebellion.

2025, non 2050

Il mese scorso, il Regno Unito è diventato il primo paese industrializzato del G7 a sancire l'impegno, legalmente vincolante, di Emissioni Zero entro il 2050. Ma Extinction Rebellion chiede al governo britannico di impegnarsi ad ottenere questo obiettivo entro il 2025, visto che Downing Street non ha ancora non ha fatto propria la dichiarazione di "emergenza climatica" del Parlamento di Westminster.

"Vorremmo andare dalle compagnie petrolifere e dire..."

"Oltre a stare qui con la gente che ci appoggia, vorremmo andare direttamente dalle compagnie petrolifere e dire: non trivellate più... Non state aderendo all'accordo di Parigi, almeno non fate finta di essere ecologisti!", esclama Lola Perrin, una delle organizzatrici delle manifestazioni.

A ottobre nuove proteste

"E per ottobre stiano organizzando una serie di proteste in molte città del mondo", ha fatto sapere Larch Maxey, uno dei leader del movimento Extinction Rebellion.