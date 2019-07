Tutta la congestione delle autostrade europee

Sono lunghe le code ai caselli di Lučko e Demerje verso Zagabria, mentre alcuni turisti stanno tornando a casa, in Croazia. A causa dell'aumento del traffico dall'Italia e dalla Slovenia ai valichi di frontiera (Kaštel e Plovanija, così come Rupa e Pasjak) le code sono lunghe 4 km e si estendono fino all'imbuto dell'Istria.

Nuove regole per le autostrade attorno a Salisburgo

Da oggi i viaggiatori provenienti dalla Germania in direzione Austria non possono lasciare l'autostrada austriaca A10 nella provincia di Salisburgo per evitare le congestioni, questa è una misura serve a non asfissiare le comunità locali che protestavano, inascoltate da anni. Durante i fine settimana i comuni austriaci in una determinata zona vicino al confine tra Germania, Baviera scontano rumori e forte inquinamento.

Criticità in Austria

"Nei prossimi fine settimana - spiega l'addetto stampa della regione di Salisburgo - fino al mese di agosto abbiamo approntato un centro di controllo di cui fanno parte i rappresentanti dell'organizzazione Via libera e delle comunità del salisburghese per decidere che tipo di misure adottare per mentenere il traffico fluido".

Tutti in marcia anche sulle autostrade elevetiche

Con l'inizio delle vacanze estive per molti cantoni svizzeri si sono generate lunghe code nella tunnel del San Gottardo che hanno provocato attese di ore soprattutto per gli automobilisti che procedono verso su.