Una parte del canale Giuliana nel Limburgo, tra Berg aan de Maas e Born, sarà prosciugata per sei mesi a partire da ottobre. Il tratto interessato è lungo 2,5 miglia. L'operazione si rende necessaria per realizzare dei lavori di manutezione. La deviazione richiede due giorni di navigazione.

Il percorso di circumnavigazione passa per la chiusa di Limmel, Maastricht. Le navi devono deviare per Anversa, dove sono in corso lavori di ristrutturazione.

Il canale è una rotta di navigazione molto trafficata tra i porti dei Paesi Bassi, del Belgio e della Francia. Nell'ultimo periodo si sono verificati quasi otto incidenti in prossimità del cofferdam, l'intercapedine trasversale che separa due compartimenti stagni contigui, riparato.

Il canale Giuliana è stato costruito negli anni '20 e '30 e inaugurato nel 1935. È stato importante per lo sviluppo dell'estrazione del carbone nel Limburgo meridionale (terminato negli anni '70), poiché è adatto a navi più grandi rispetto al più vecchio Zuid-Willemsvaart, che va da 's-Hertogenbosch a Maastricht, attraversando in parte il Belgio.