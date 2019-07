Giallo-Griezmann: per il Barça è fatta, ma l'Atlético Madrid vuole altri 80 milioni

Ingaggio, con giallo.

Il Barcellona annuncia ufficialmente l'acquisto di Antoine Griezmann, dall'Atlético Madrid, dopo aver pagato i 120 milioni della clausola rescissione.

Titolo alla francese su Twitter...

Una lunga trattativa per il 28enne attaccante francese che, però, i "colchoneros" non considerano chiusa: anzi.

In un comunicato sul proprio sito ufficiale, Atlético scrive:

"L‘accordo tra il Barcellona e Griezmann è avvenuto prima che la clausola rescissoria si riducesse da 200 milioni a 120, così come la comunicazione della rescissione unilaterale del contratto, avvenuta il 14 maggio 2019". Club Atlético de Madrid

Tassinari, Cristiano

Soprannominato "Grizou", campione del mondo con la Francia, Griezmann era da dieci anni in Spagna, cinque anni a Madrid, sponda Atlético, dopo altri cinque alla Real Sociedad.

Antoine Griezmann con la Legion D'Onore ricevuta dopo la vittoria ai Mondiali 2018.

Di fatto, il club del presidente Enrique Cerezo vuole altri 80 milioni per liberare Griezmann, perchè ritiene che la conclusione della trattativa tra il Barça e il giocatore sia avvenuta quando la passata stagione non era ancora conclusa e ha confermato di aver avviato le azioni legali per tutelarsi.

Il buon esito o meno del caso-Griezmann per il Barcellona avrà conseguenze anche sulla trattativa di mercato con il PSG per Neymar.