BuzzFeed diffonde l'audio sulla trattativa Salvini - Mosca

Una trattativa tra emissari di Matteo Salvini e alcuni russi per negoziare un finanziamento milionario di Mosca alla Lega. Era stata una clamorosa rivelazione del settimanale l'Espresso confermata adesso dal sito americano BuzzFeed.

Russian connection

Il 18 ottobre scorso Gianluca Savoini, molto vicino al leader della Lega, si è incontrato con cinque persone, due italiane e tre russe, all' Hotel Metropol di Mosca. Nell'audio ottenuto, scrive BuzzFeed, "si sentono negoziare i termini di un accordo per inviare milioni di dollari frutto dei proventi del petrolio russo al partito di Salvini, attraverso un canale segreto". Si sente Savoini dire in inglese: "Il prossimo maggio ci saranno le elezioni in Europa. Noi vogliamo cambiare l'Europa. E una nuova Europa deve essere vicina alla Russia come prima, perché vogliamo riprenderci la nostra sovranità. Salvini è il primo che vuole cambiare l'Europa. Insieme ai nostri alleati in Europa". Nella registrazione, spiega ancora BuzzFeed, Salvini viene descritto con entusiasmo dai russi come "il Trump europeo".

La reazione di Salvini

La reazione di Salvini non si è fatta attendere: "Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani: mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla Russia".