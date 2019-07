Il Tour de France pronto a partire da Bruxelles: Merckx, Thomas e gli altri

BRUXELLES (BELGIO) - Sabato parte il Tour de France, edizione numero 106.

Le 22 squadre al via sono state presentate sulla Grande Place di a Bruxelles: presente Geraint **Thomas**, (Team Ineos), vincitore l'anno scorso.

Tutto esaurito sulla Grande Place di Bruxelles.

Merckx, 50 anni fa

La Grande Boucle inizia proprio dalla capitale del Belgio, in onore della prima delle cinque vittorie al Tour di Eddy Merckx, 50 anni fa secolo fa.

Geraint Thomas, il vincitore del Tour 2018. - REUTERS/Gonzalo Fuentes

"Il ciclismo è tornato a casa"

Tra gli appassionati di ciclismo, c'è grande attesa per la prima tappa e per la cronometro a squadre (27 km) per le strade di Bruxelles.

"Penso che sia fantastico, Eddy Mercks è un grande campione, è bello essere nella sua città natale, festeggiare i 50 anni dalla sua prima vittoria, è bello far parte di questo Tour", dice un tifoso australiano.

Il tifoso australiano, con baffi d'epoca.

"Penso che per me Bruxelles sia l'ideale", commenta un tifoso belga. "Quest'anno il Tour de France torna a casa, nella patria del ciclismo".

"Il ciclismo è tornato a casa", dice questo tifoso belga.

"Sono arrivato dalla Colombia..."

"Sono arrivato dalla Colombia, sono qui per festeggiare i nostri campionii, Egan Bernal, Nairo Quintana", dice entusiasta un tifoso colombiano.

"Sono arrivato qui dalla Colombia per tifare Bernal e Quintana".

Per un posto sul podio

Egan Bernal (del Team Ineos) e Nairo Quintana (Movistar) sono tra i candidati al podio sugli Champs Elysess.

Senza Chris Froome e Tom Dumoulin, la corsa gialla è aperta piu che mai. Anche per Vincenzo Nibali (vincitore nel 2014) e per i francesi, Romain Bardet e Thibaut Pinot su tutti, che non vincono il Tour dal 1985.

L'ultimo a trionfare in giallo, naturalmente, fu Bernard Hinault.