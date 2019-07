Cipro: missile vagante si schianta a nord della capitale

Un missile vagante si è schiantato a nord della capitale cipriota.

L'esplosione, avvenuta nella regione di Tashkent - parte turca di Cipro, a circa 20 km da Nicosia - non ha causato vittime, né feriti, sebbene le autorità abbiano evacuato le abitazioni circostanti.

A seguito dell'impatto, le fiamme si sono propagate per diverse miglia: i residenti hanno raccontato di aver visto un bagliore, seguito da tre forti esplosioni.

Nonostante ancora non siano chiare le cause dello schianto, c'è già chi lo collega alle operazioni militari in Medio Oriente: dallo studio dei detriti, infatti, un analista militare ha affermato che si tratta di un missile S-200 di fabbricazione russa.

Tale tipo di arma è in dotazione anche alla Siria, non lontana da Cipro: il missile potrebbe essere stato deviato dalle difese elettroniche israeliane per poi schiantarsi in territorio turco-cipriota.

Nel corso della notte, aerei da guerra israeliani hanno sganciato missili prendendo di mira posizioni militari siriane, in un attacco che ha ucciso almeno quattro civili, ferendone una ventina.