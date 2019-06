La riscossa dell'America Latina - In quali Paesi sono legali i matrimoni omosessuali?

L'Ecuador è stato l'ultimo paese al mondo a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Mentre questo diritto si sta gradualmente espandendo nelle Americhe e in Europa, in Asia e Africa continua ad essere un tabù - con poche eccezioni.

Taiwan lo ha legalizzato un mese prima dell'Ecuador, diventando il primo Paese asiatico a consentire i matrimoni gay nella propria legislazione. Per restare nel 2019, anche l'Austria ha approvato la legislazione necessaria per consentire i matrimoni omosessuali lo scorso 1 gennaio.

I Paesi dell'Europa occidentale, ad eccezione di Svizzera e Italia, lo permettono. Nelle Americhe, il numero di Stati in cui gli omosessuali possono sposarsi legalmente è in aumento. Per ora siamo a quota cinque, mentre in Messico è legale ma solo in alcuni Stati.

Scorrendo il mouse sulla mappa è possibile vedere il nome dei Paesi.