Migranti: la nave Sea Watch 3 è entrata in acque italiane

La nave Sea Watch 3 è entrata in acque italiane. Dopo 14 giorni al largo di Lampedusa Carola Rackete, capitana dell'imbarcazione dell'ong tedesca con 42 migranti a bordo, ha deciso di forzare il blocco poco prima delle 14. Ad annunciarlo è stato l'ufficio stampa dell'ong.

Una motovedetta della Finanza partita da Lampedusa ha intimato l'alt alla nave a circa 12 miglia dalla costa, ma l'imbarcazione non si è fermata e ha continuato la navigazione.

La decisione è arrivata all'indomani della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo di respingere il ricorso di alcuni dei migranti a bordo e di non imporre al governo italiano "misure provvisorie" per sospendere il decreto sicurezza bis.

Immediata la risposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini, arrivata come di consueto attraverso i social: "Useremo ogni mezzo legalmente lecito per bloccare questa vergogna. Le leggi di uno Stato si rispettano", ha detto il vicepremier, che poi ha aggiunto: "L'Italia non puo essere punto d'approdo per chiunque decida di scaricare essere umani. Il governo olandese e quello tedesco ne risponderanno. Sono stufo. Una nave olandese di un'ong tedesca che ignora le leggi italiane, ma stiamo scherzando?".

Di Maio: "Bisogna rivedere Dublino"

Sulla vicenda è intervenuto anche Luigi Di Maio. "L'Europa deve svegliarsi, ecco cosa penso - ha detto il leader del Movimento 5 Stelle all'Ansa -. Penso che l'Europa debba aprire gli occhi, fare un tavolo e rivedere Dublino perché non è possibile che tutti i migranti continuino a sbarcare in Italia. Non abbiamo bombardato noi la Libia".

No di Strasburgo, quali le motivazioni?

Nel ricorso alla Corte di Strasburgo il capitano della nave e i migranti avevano invocato gli articoli 2 e 3 della Convenzione europea, che sanciscono rispettivamente il diritto alla vita e il divieto di trattamenti inumani o degradanti.

La Corte ha posto delle domande sia all'ong che al governo italiano, chiedendo a quest'ultimo quante persone fossero state già sbarcate dalla nave, il loro possibile stato di vulnerabilità, le misure previste e la situazione attuale a bordo della nave.

Ieri è arrivata la decisione di non concedere lo sbarco perché non c'erano motivazioni sufficienti. La Corte ha precisato che il provvedimento viene ricorso solo in "casi eccezionali, in cui i richiedenti sarebbero esposti a un vero e proprio rischio di danni irreparabili".