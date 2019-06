Bulgari mette in mostra "i gioielli della Dolce Vita"

I gioielli della dolce vita in mostra a Roma. Bulgari Heritage, la collezione della casa italiana diventata icona mondiale del lusso, è in mostra nella capitale dal 26 giugno al 3 novembre. La mostra si snoda tra Catsel Sant'Angelo e Palazzo Venezia e oltre a gioielli straordinari, appartenuti anche alle dive del cinema come Audrey Hepburn, Anna Magnani, Gina Lollobrigida, Ingrid Bergman, saranno esposti documenti inediti, filmati e foto sui cento anni della maison.

Tra le collezioni piu' celebri, vista la sua passione per lo stile Bulgari, è certamente quella di Liz Taylor. Come spiega l'amministratore delegato del gruppo, Jean Christophe Babin, durante la cerimonia di inaugurazione della mostra. Una collezione, quella della Taylor, di cui la casa è entrata in possesso qualche tempo fa.

La storia di Bulgari è anche la storia d'Italia: fondata da Sotirio Bulgari, talentuoso argentiere greco che arrivo' in Italia nel 1884 a cercare una fortuna che trovo di li a poco l'apice del successo della casa, quello internazionale delle dive e del lusso, coinciderà col boom economico del dopo guerra, gli effetti della ricostruzione e la rinascita dell'Italia.

Inconfondibile icona di stile, Bulgari rappresenta l'emblema della scuola italiana di gioielleria, capace di mescolare insieme radici antiche e uno sguardo al futuro