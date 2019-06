Lingotto da record: non si ferma la corsa dell'oro

Lingotto da record. La corsa del prezzo dell'oro non si ferma e segna il nuovo livello massimo da sei anni a questa parte con valori di 1 dollaro e 443 centesimi l'oncia. Complice il deprezzamento del dollaro, innescato dalle attese di un futuro taglio dei tassi da parte della Fed, ma anche il contesto geopolitico, nelle ultime settimane la corsa si è fatta ancora piu' sostenuta.

Naturale che, come per ogni materia prima che si scambia in dollari, le fluttuazioni della valuta si facciano sentire anche sull'oro, ma le spinte in su del metallo dipendno anche da altri fattori: in particoalre la crisi dei mercati azionari (da sempre è il bene rifugio per eccellenza), ma anche i grossi acquisti fatti di recenti da grandi banche centrali. Anche le tensioni tra Usa e Iran fanno la loro parte.