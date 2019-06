Berlino congela gli affitti delle case. Dopo che negli ultimi 15 anni sono più che raddoppiati, la coalizione formata da socialdemocratici, Linke e Verdi alla guida della Capitale tedesca ha presentato un progetto. Obiettivo mettere un tetto e congelare i prezzi per cinque anni a partire dal 2020.

Il tutto mentre nel centralissimo viale della ex Berlino Est, si protesta. I manifestanti sono scesi in strada armati di slogan e cartelli. Il costo per affittare un appartamento resta ancora basso, rispetto a Parigi o Londra, ma le cifre sono raddoppiate in 10 anni.

Ora i berlinesi hanno firmato una petizione per chiedere un referendum per permettere al governo di requisire le proprietà alle società che possiedono più di 3.000 appartamenti in città.