Parla Mario Pianta sul gioco "d'azzardo" fra governo italiano e Bruxelles

La destra italiana trova in Matteo Salvini un leader capace di presidiare i media e lavorare per insediarsi stabilmente anche in un prossimo governo. Tuttavia il vicepremier leghista è convinto che l'Europa non possa sanzionare l'Italia con la ventilata procedura d'infrazione che torna a minacciare il Bel Paese e la sua traballante economia.

Abbiamo chiesto a Mario Pianta, professore di Politica economica presso la Scuola Normale Superiore di Firenze, se Salvini ha davvero ragione. Per Pianta ci sarebbe in effetti poco interesse da parte dell'Europa nell'andare allo scontro totale forzando la l'Italia ad affrontare una poco rassicurante procedura d'infrazione che investirebbe la questione del debito.

Ci sarebbe comunque grande disattenzione da parte del governo italiano in carica sulle tematiche europee e il desiderio di alimentare una modesta retorica antieuropea che in realtà fino ad ora ha schiuso piuttosto una strategia di accomodamento come quella auspicata anche dal Presidente Matterella e messa in atto dall'esecutivo Lega - Cinque Stella già alla fine dello scorso anno.

