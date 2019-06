Il 6 giugno di 75 anni fa lo sbarco in Normandia

Circa 300 veterani dello sbarco in Normandia hanno preso il largo, al porto di Dover, nell'Inghilterra del sud, per intraprendere, 75 anni dopo, quello stesso viaggio di sei giorni che il 6 giugno del 44 li porto' sulle spiagge francesi. Ripercorreranno tutte le tappe come allora: Dunquerque, Poole, Portsmouth dove il primo ministro Theresa May e il Presidente degli Stati Uniti Donalnd Trump li attenderanno per le commemorazioni ufficiali del D-Day.

"Non salgo a bordo da 40 anni, spero di non avere il mal di mare" scherza l'ammiraglio della Corona John Roberts, 95 anni. Un anniversario festeggiato in grande stile, con feste e celebrazioni tutto l'anno e la presenza di ministri e capi di stato da tutto il mondo nei giorni clou: anche perchè potrebbe essere l'ultima commemorazione ufficiale, visto ormai l'esiguo gruppo di veternai che restano ancora in vita.

Era il 6 giugno del 44, e lo sbarco di quegli uomini sulle coste francesi segno' l'inizio della fine del nazismo e della guerra.