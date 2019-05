Oltre i partiti nazionali: nasce Eumans, movimento paneuropeo per leggi di iniziativa popolare

C'è vita dopo le elezioni europee. Nelle stesse settimane in cui i politici si sono fatti la guerra per farsi eleggere all'Europarlamento, zitto zitto è nato un movimento civico che si propone di fare ciò che i rappresentanti eletti non riusciranno o non vorranno fare.

Il progetto si chiama Eumans e punta a diventare un movimento paneuropeo di iniziativa popolare per raggiungere gli obiettivi Onu sullo sviluppo sostenibile. Detta in parole semplici: fare convergere l'associazionismo civico su un tema, raccogliere milioni di firme e presentare proposte di legge.

Che è poi ciò che tradizionalmente i radicali sanno fare meglio, ma trasposto su un piano continentale.

La nuova piattaforma Eumans è figlia di Marco Cappato, ex deputato europeo e Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, attivista radicale e candidato alla segreteria di +Europa. Dopo le complicate e poco trasparenti vicende del congresso del gennaio scorso, il giovane partito ha fallito l'appuntamento più atteso e, non avendo raggiunto la soglia del 4% alle Europee, non manderà nessun rappresentante a Bruxelles.

Se a Bruxelles non si vedranno politici di +Europa, sarà lì che batterà il cuore pulsante di Eumans e si concentrerà l'azione di Cappato.

Sarà proprio la raccolta firme una delle frecce nelle faretra di Eumans. Grazie al diritto di iniziativa dei cittadini europei, infatti, chiunque in Europa può spronare la Commissione europea ad attivarsi o colmare un vuoto legislativo. Requisito fondamentale: raccogliere almeno un milione di firme in sette diversi Stati membri.

Dirsi europeisti non basta più. Serve creare soluzioni europee alle grandi questioni ecologiche e sociali del nostro tempo. È tempo di reagire con strumenti diversi da quelli dell'avversario Marco Cappato Eumans

Abbiamo dialogato con Cappato per conoscere meglio il suo progetto.

Inadeguatezza dei partiti tradizionali: anche se europeisti, devono fare i conti con una base elettorale nazionale

"L'iniziativa legislativa europea è di fatto l’unico strumento oggi esistente che possa essere utilizzzato da cittadini europei su obiettivi comuni. Non è antitetico ai partiti nazionali, ma sento che oggi ci sia la necessità di un soggetto che vada oltre confini nazionali. La mia insoddisfazione sulle vicende interne a +Europa nasconde una riflessione più profonda e strutturale: tutti i partiti nazionali sono inadeguati, anche quando hanno obiettivi europeisti".

Per spiegare meglio cosa intende, Cappato cita l'esempio del Presidente Francese Macron. Nonostante abbia puntato tutte le sue fiches sull'Europa, al momento di affrontare dossier spinosi come Fincantieri o Ventimiglia si è ritrovato ad agire "a difesa di interessi nazionali".

Perché? "Non perchè sia cattivo o non sia europeista, ma perché la sua base elettorale è nazionale". Da qui la necessità di dotarsi di strumenti che creino mobilitazione ma non dipendano dal consenso nazionale.

Le prime iniziative ci sono già. Una, già ammessa dalla Commissione, punta a fornire alle istituzioni comuni strumenti normativi per il rispetto dello Stato di Diritto nell'Unione europea; l'altra, sul "fisco ecologico", è stata presentata assieme ai Verdi Europei e mira a spostare le tasse dai redditi più bassi al consumo di risorse ambientali, con una accisa compensativa alle importazione extra UE.

Entro dicembre verrà selezionato un pacchetto di nuove proposte e verranno strette alleanze con altre organizzazioni in giro per l'Europa (come sindacati e associazioni di imprenditori), con l'obiettivo di rendere il 2020 il primo anno di mobilitazione continentale attorno a proposte di iniziativa popolare.