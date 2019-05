Deliveroo: fare il rider è un lavoro subordinato?

A differenza di quanto accaduto in Italia, in Spagna il tribunale ha emesso una sentenza favorevole ai lavoratori di Deliveroo. Le loro prestazioni sono un falso autonomo. Ora il Tribunale della capitale spagnola dovrà determinare se l’azienda britannica potrà continuare a mantenere un rapporto di lavoro con i suoi 532 lavoratori di Madrid che avevano presentato denuncia all’ispettorato del lavoro. O se sarà necessario assumerli.

Finora le sentenze su casi analoghi di società come Deliveroo o Glovo in Spagna sono state contraddittorie e, secondo tutte le parti coinvolte, il conflitto spetterà alla Corte Suprema. Molti riders fanno notare che l’organizzazione del lavoro tramite l’app non necessariamente è simbolo di autonomia lavorativa, anzi, spesso di maggiore subordinazione.