Le opere nascoste degli "Uffizi" in un nuovo allestimento

Uno scrigno di opere finora nascoste agli occhi del pubblico, una quarantina, prima chiuse nei depositi e ora venute alla luce per approdare, insieme a numerosi altri capolavori già conosciuti, al primo piano del museo degli Uffizi di Firenze. In un nuovo allestimento. Dopo aver ammirato Raffaello, Giotto, Botticelli ci si potrà immergere tra tele toscane e internazionali del 500 e soprattutto ammirare numerose lavori della scuola veneta.

Nel nuovo allestimento 105 quadri, 1100 metri quadri, 14 nuove sale dedicate alla controriforma fiorentina e non solo; ci sono infatti opere provenienti anche dal resto d'Europa, come dalla Spagna con El Greco. E poi c'è la pittura veneta e in particolare veneziana, la collezione più importante degli Uffizi, una delle più grandi al mondo con tante tele di noti maestri come Tintoretto e Tiziano.

In mostra, tra i capolavori ci sono la Venere di Urbino di Tiziano o la Caduta degli angeli ribelli di Andrea Commodi.

Il tutto affiancato dai colori che venivano usati tradizionalmente al tempo: il verde, che si nota sui muri in tanti dipinti della scuola veneziana, per le pareti delle sale ad essa dedicate, il grigio scuro per la pittura toscana.

Per l'illuminazione e la protezione delle opere usati sistemi tecnologicamente all'avanguardia per mettere al riparo le tele dagli sbalzi di temperatura.

L'investimento è stato di 600mila euro.

Prossimo passo, ha annunciato il direttore degli Uffizi, l'apertura di un percorso per autoritratti.