Cambia nome il paesino di Francisco Franco

Guadiana del Caudillo, letteralmente Guadiana del condottiero, paesino in Spagna di poco più di 2500 anime, cambia nome. Non se ne parlerebbe se non fosse che il toponimo era stato dedicato al caudillo per eccellenza, il defunto dittaore Franco.

Il nuovo sindaco socialista della località ha però portato la cosa di fronte ai giudici visto che il sindaco uscente, del partito di estrema destra Vox, ha sempre rifiutato di cambiare nome alla località. Il paesino nella regione di Estremadura era stato costruito proprio da Franco che voleva popolare la regione e svilupparne l'agricoltura. Vox ha comunque annunciato che farà appello contro la sentenza dei giudici.