Elezioni europee 2019: trionfo "verde" quasi in tutta Europa

I partiti verdi europei hanno compiuto notevoli passi in avanti in quasi tutto il continente, tranne che in Italia, nelle elezioni europee di domenica: una vera e propria "onda verde".

In Germania, "Die Grünen" sono balzati al secondo posto con il 20% dei consensi, battendo nettamente i socialdemocratici.

Giegold: "Un segnale per il governo tedesco e per il blocco europeo"

Sven Giegold, candidato per il Partito verde tedesco: "Il popolo tedesco, i cittadini europei hanno votato per la protezione del clima e per un'Europa basata sulla solidarietà e questo è il segnale che emerge da questo... Il segnale è che il governo tedesco, con il suo continuo tentennare sulla protezione del clima, e lo stesso blocco europeo, sono stati avvertiti dal voto di oggi".

Sven Giegold, Verdi tedeschi.

Jadot: "Lavoreremo per far evolvere l'Europa"

Il partito dei verdi in Francia ha ottenuto ottimi riscontri, superiori alle aspettative.

Sono terzi, dietro l'estrema destra di Marine Le Pen e il partito centrista del presidente Emmanuel Macron, ottenendo circa il 13% dei voti.

Yannick Jadot, leader EELV: "Impareremo insieme ai francesi a capire e ad amare questa Europa e lavoreremo per farla evolvere, ed è per questo che stasera ci impegniamo solennemente a istituire un comitato di sorveglianza e di iniziativa per i cittadini in Europa".

Yannick Jadot, Verdi francesi.

In irlanda, impennata notevole per il partito dei Verdi, in particolare a Dublino, mentre i risultati delle regioni francofona e bilingue del Belgio mostrano che Les Ecolos hanno ottenuto buoni risultati e potrebbero entrare per la prima volta a Bruxelles.

"Penso che il risultato abbia a che fare con persone che vogliono una visione positiva dell'UE, ma vogliono anche cambiamenti e persone che chiedono misure concrete per combattere la crisi climatica" Ska Keller Verdi europei

Ska Keller, candidata tedesca alla Presidenza della Commissione per i Verdi europei, ha salutato i risultati domenica sera con grande soddisfazione.

Ska Keller, candidata dei Verdi europei.

"Penso che il risultato abbia a che fare con persone che vogliono una visione positiva dell'UE, ma vogliono anche cambiamenti e persone che chiedono misure concrete per combattere la crisi climatica", commenta Ska Keller, "e questo è stato davvero un argomento molto discusso in tutta l'Unione europea. I Verdi sono stati l'unica forza credibile per le azioni sul clima, penso che questo ci abbia davvero aiutato".

Miglior risultato di sempre

Il gruppo Verde ha ottenuto al Parlamento europeo 71 seggi, il miglior risultato di sempre.