Euronews Sera | TG europeo, edizione di martedì 27 maggio 2019

Non solo Europa e non solo elezioni europee in questa edizione di Euronews sera. Ma sicuramente troverete molta Europa se guarderete il giornale. Il giorno dopo le consultazioni europee, qualcosa già si muove a Bruxelles. E non solo.

I mercati brindano e probabilmente non sono i soli. E oltre Manica come è andata? Guardate il viso super contento di Nigel Farage.

Elezioni e referendum in Romania, dove il presidente della Camera è finito in manette;e ilBelgioinvece per cosa ha votato oltre che per le Europee?

In Austria invece il premier, Sebastian Kurz, vede il suo partito vincere, ma non ha il tempo di godere della vittoria che il parlamento gli vota la sfiducia.

Come dicevamo tanta Europa, ma non solo, infatti troverete anche Donald Trump in visita in Giappone per parlare con il premier Shinzo Abe, indovinate di che?

E infine Fca e Renault. Secondo voi ci sarà la fusione tra i due colossi dell'auto?