DIRETTA - Elezioni Europee 2019, tutti gli exit poll e i risultati

L'Europa va alle urne per decidere il proprio futuro. Si tratta di una tornata elettorale fondamentale per l'Unione europea: tutti gli equilibri tra forze moderate e populiste potrebbero cambiare per sempre, e con essi le nostre vite. Circa 427 milioni di europei sono chiamati alle urne per eleggere i 751 deputati del Parlamento europeo. I Paesi Bassi e il Regno Unito, in piena crisi per la Brexit e con una premier dimissionaria, hanno dato il via alle danze aprendo i seggi giovedì. Repubblica Ceca, Slovacchia e Malta hanno votato sabato, tutti gli altri Stati si esprimono oggi.

Quali sono gli ultimi aggiornamenti dall'Europa

AUSTRIA: Il Partito popolare del cancelliere Kurz primo al 34.5%; forte il distacco sui socialisti (23.5%). L'FPO, travolto dallo scandalo Strache, al 17.5%.

CIPRO: Nessun reale cambiamento rispetto al 2014: il partito DISY (popolari) dato al 32.5%.

GERMANIA: La CDU/CSU primo partito al 27.5% ma -8% rispetto al 2014; exploit dei verdi che battono i socialisti al secondo posto (20.5%). Estrema destra: AfD al 10.5%.

GRECIA: Il partito conservatore Nuova Democrazia al 32-36% batte quello di governo di Tsipras, Syriza, dato al 25-19%. Socialisti (ex PASOK) 7-9; Alba Dorata: 5-7%; Partito comunista: 5-7% Mera25 Varoufakis 2,5 – 4,5%

IRLANDA: Il più grande partito dovrebbe rimanere tale. Fine Gael è dato favorito per la vittoria finale con il 29%, testa a testa tra repubblicani e Verdi al 15%

UNGHERIA: Fidesz di Orban dovrebbe prendere il 56%, un dato sostanzialmente in linea con quello del 2014. Socialisti e social-liberali (DK) sotto il 10%.

PAESI BASSI: Laburisti vincenti al 18.1%, seguiti dal Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (che governa in coalizione) al 15%. Il partito di Geert Wilders, leader dei sovranisti locali, avrebbe il 4.1% dei voti: un risultato disastroso rispetto al 13.2% del 2014.

I primi numeri sull'affluenza alle urne

Per la prima volta nella storia dell'Unione europea il dato è in aumento rispetto alla tornata precedente. Un fatto straordinario, tenendo in conto che dalle prime elezioni europee del 1979 l'affluenza alle urne è sempre diminuita.

Come sta andando in Italia

Alle 12 ha votato il 16,72 per cento degli elettori, mentre nel 2014 alla stessa ora si erano recati alle urne il 16,6% degli elettori. I seggi chiudono alle 23. Prossima rilevazione alle ore 19.

La nostra copertura

Qui ⬆ trovate la nostra diretta TV multilingue, fino a notte fonda e che riprenderà alle prime luci dell'alba. Siamo gli unici a potervi offrire non solo la prospettiva italiana, ma anche quella di altre 11 culture europee ed extra-europee. I risultati verranno analizzati dai nostri corrispondenti ed inviati nelle varie capitali europee. A Lione e Bruxelles, i giornalisti madre lingua della redazione vi spiegheranno le conseguenze del voto nei loro Paesi d'origine.

Qui ⬇ il liveblog e i grafici con proiezioni e risultati.

Gli orari (provvisori) della serata

18:00 | Proiezioni nazionali da Austria, Cipro, Germania, Grecia, Irlanda, Malta e Paesi Bassi | 19:00 | Stime nazionali da Bulgaria e Croazia | 20:00 | Stime nazionali da Francia, Danimarca e Spagna | 21:00 | Stime nazionali da Polonia, Portogallo, Romania e Svezia | 22:00 | Stime nazionali dalla Finlandia | 23:15 | Prima proiezione del Parlamento europeo | 23:15 | Risultati ufficiali nella Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Lettonia, Cipro, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Spagna | 23:15 Risultati provvisori in Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Paesi Bassi, Portogallo | 23:15 | Stime nazionali di Bulgaria, Francia, Italia, Polonia, Italia, Polonia e Romania | 23:30 | Risultati ufficiali provvisori in Francia | 00:00:00 | Primi risultati provvisori nel Regno Unito | 00:15 | Risultati finali in Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Lettonia, Cipro, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Spagna | 00:15 | Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Germania, Ungheria, IReland, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo | 00:15 | Primi risultati ufficiali nel Regno Unito | 00:15 | Stime nazionali di Bulgaria, Italia, Polonia e Romania.

Come è andata le ultime volte spiegato in 3 grafici

Le migliori foto delle elezioni europee 2019

