Dalla gioia alla disperazione: guardate le reazioni dei candidati ai risultati delle Europee

Per alcuni è stato un momento di gioia, per altri di umiliazione. C'è chi ha condiviso il momento su un palco, circondato dai suoi sostenitori, e chi ha baciato un crocefisso in conferenza stampa.

La grande notte delle elezioni europee ha riservato per centinaia di candidati e migliaia di elettori tante ragioni per festeggiare o, al contrario, mettersi le mani nei capelli.

Nel video che trovate qui sopra trovate una raccolta delle migliori reazioni di alcuni leader di partito, politici e attivisti all'annuncio dei risultati definitivi.