La Regina Elisabetta al supermercato chiede se è possibile "fregare" le casse automatiche

La Regina Elisabetta II d'Inghilterra a lezione di shopping. La Sovrana del Regno Unito è stata filmata al banco self-service del supermercato inglese Sainsbury's durante una visita, mercoledì scorso. La monarca ha chiesto, curiosa, se fosse possibile per i clienti di "fregare" il sistema di self check-out per rubare i prodotti del supermarket.

"Non si può truccare?", ha chiesto Sua Maestà che ha fatto visita allo store pop-up replica del Sainsbury originale, creato a Londra per celebrare il 150° anniversario della catena britannica di alimentari. La 93enne è stata accolta da Lord John Sainsbury, il pronipote del fondatore della catena di supermercati John James Sainsbury.

Alla Regina è stato mostrato come gli acquirenti usaano le casse self-service e possono pagare con il cellulare, ma la Sovrana non ci ha provato. Tra le varie cose fatte durante la visita: incontrare membri dello staff e tagliare una torta di compleanno commemorativa.