Euronews Sera | TG europeo, edizione di martedì 21 maggio 2019

In quest'edizione del nostro telegiornale vi parliamo della Brexit. Theresa May presenterà a inizio giugno un nuovo accordo al Parlamento, ultimo tentativo per mettere fine allo stallo. La premier resta contraria a un secondo referendum, ma apre alla possibilità della Camera di votare su un emendamento che lo richieda.

Scoppia il "dieselgate dell'industria chimica". L'agenzia europea denuncia oltre 600 grandi di aziende cosmetiche, alimentari e mediche, colpevoli di utilizzare sostanze tossiche. Ci trasferiremo a Lampedusa, dove la nostra corrispondente Giorgia Orlandi ha incontrato il sindaco, che ci ha spiegato come sull'isola dell'accoglienza i porti non siano mai stati chiusi.

Vi parleremo poi della morte dell'ex pilota austriaco Niki Lauda. La leggenda della Formula 1, tre volte Campione del Mondo, aveva 70 anni. Chiuderemo, infine, sulla Croisette, a Cannes, dove è stato presentato il nuovo lavoro del tedesco Werner Herzog.

Questo e molto altro ancora nel nostro telegiornale.