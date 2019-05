Calcio: la ct italiana Bertolini nella Hall of Fame

A 20 giorni dal match d’esordio del Campionato mondiale di calcio femminile 2019, l’attesissima FIFA Women’s World Cup 2019, che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, e alla vigilia del primo allenamento delle Azzurre per la fase finale, l’attuale Commissario tecnico della Nazionale italiana, Milena Bertolini entra nella ‘Hall of Fame del calcio italiano’ assieme a altre 11 punte che rimangono alla storia nel mondo del pallone.

L’ex calciatrice italiana è stata premiata al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, che anche quest’anno, ha ospitato l’ottava edizione del grande evento per riconoscere e celebrare la fama nazionale (e l’importante visibilità a livello mondiale) delle figure che hanno lasciato un segno indelebile distinguendosi con successo nelle diverse categorie.

È un'iniziativa, a carattere permanente dal 2011, promossa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dalla Fondazione Museo del Calcio di Coverciano, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio, la storia, la cultura e i valori del calcio italiano. Annualmente, si aggiungono nuovi calciatori, allenatori e dirigenti, nelle categorie Giocatore italiano, Allenatore italiano, Veterano italiano, Giocatore straniero, Arbitro italiano, Dirigente italiano. Per non dimenticare e onorare il passato, vengono inoltre assegnati Riconoscimenti alla Memoria. Nel 2014, viene aggiunta la categoria Calcio femminile, poi rinominata Calciatrice italiana. Nel 2018, viene istituito il Premio Fair Play intitolato alla memoria di Davide Astori.

A arricchire una rosa di 88 talenti, altri 10 nomi hanno condiviso il 20 maggio a Firenze l’emozione e l’entusiasmo della Bertolini nell’entrare a far parte del ghota del calcio azzurro:

 Francesco Totti (Giocatore italiano)

 Javier Zanetti (Giocatore straniero)

 Massimiliano Allegri (Allenatore)

 Antonio Matarrese (Dirigente italiano)

 Nicola Rizzoli (Arbitro italiano)

 Giancarlo Antognoni (Veterano italiano)

 Amedeo Amadei e Gipo Viani (Premi alla memoria)

 Igor Trocchia (Premio Astori)

 Gianni Brera (Premio speciale)

Tra le novità di questa edizione 2019: il Premio Fair Play dedicato a Davide Astori (assegnato ad Igor Trocchia, allenatore delle Giovanili del Pontisola, noto per aver ritirato la propria squadra da un torneo a seguito di offese di natura razzista espresse nei confronti di un suo giocatore). Al Museo del Calcio, Milena Bertolini ha lasciato due oggetti per lei simbolici: una sua foto con la maglia della Nazionale e un pallone di un match significativo per le Azzurre che ha segnato la sfida contro il Portogallo, vittoria qualificante per il Mondiale.

Nella corsa verso le finali in Francia, ha inizio proprio oggi (21 maggio) il ritiro dell’Italia a Riscone di Brunico (Bolzano) con cui la Bertolini si impegna nella preparazione della squadra per i Mondiali. Ed esprime parole di entusiasmo e emozione per motivare il ‘team Italia’ ad arrivare al primo turno, dato che si parte dalla terza fascia: “La passione è stata alla base di tutto il movimento femminile, grazie alla passione degli addetti ai lavori e delle mie colleghe, il calcio femminile è venuto fuori da un momento duro.” E conclude: “Ci ha permesso di raggiungere il grande risultato, di arrivare a disputare un Mondiale dopo vent’anno di assenza”.

La composizione ‘in rosa’ delle calciatrici italiane nella ‘Hall of Fame’ aveva già valorizzato, nelle scorse edizioni, le figure di Carolina Morace (dal 2014), Patrizia Panico (dal 2015), Melania Gabbiadini (dal 2016) e Elisabetta Vignotto.

Ad attendere gli 11 grandi del calcio è stato il sindaco di Firenze Dario Nardella. Preziosi anche gli interventi del Presidente della FIGC Gabriele Gravina, il Direttore generale Marco Brunelli, il Commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, l’ex-presidente federale Giancarlo Abete e il Membro UEFA nel Consiglio FIFA Evelina Christillin.