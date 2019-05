Australia: a sopresa vince il premier Morrison

A sorpresa in Australia vince le elezioni la coalizione di governo. Il leader del Labour australiano Bill Shorten, favorito dai sondaggi, ha lasciato la guida del partito.

"Ho sempre creduto nei miracoli" dice il primo ministro Scott Morrison, che era dato per spacciato. E dedica la sua vittoria agli australiani silenziosi ("quiet Australian), quelli che evidentemente non avevano espresso le loro intenzioni di voto. Si è rivolto con queste parole ai suoi sostenitori il primo ministro australiano Scott Morrison, liberale, uscito vincitore dalle elezioni legislative

Il leader laburista ammette la sconfitta Reuters

Non si sa ancora come farà la coalizione vincente ad ottenere la maggioranza assoluta dato che al momento è ferma a 74 seggi e la maggioranza è di 76.

Morrison è al governo soltanto da nove mesi, dopo aver vinto una disputa interna col precedente primo ministro e leader del partito, Malcolm Turnbull. Si è praticamente trovato da solo in campagna elettorale, molti dei suoi ministri si sono rifiutati di metterci la faccia. E così si è lanciato in una campagna pensata soprattutto per le persone più in là con gli anni, preoccupate dalla ventata di cambiamento che i laburisti avevano promesso.

Tra gli argomenti di Morrison la promessa di ridurre le tasse alla classe media.