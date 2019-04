Sei anche tu un europeo medio? Scoprilo e contattaci

Il tuo profilo rispecchia quello del tipico europeo? Ad Euronews vogliamo ascoltare e conoscere la tua storia.

Utilizzando i dati forniti da Eurostat, abbiamo identificato gli aspetti caratteristici e le abitudini del residente medio in un Paese dell'Unione europea. Sposato/a, con casa di proprietà e in grado di parlare almeno un'altra lingua straniera. Questi alcuni dei tratti distintivi riassunti in questo grafico.

Se pensi di rientrare in tutti e 9 i criteri specificati qui sotto e vivi in uno Stato della Ue, mettiti in contatto con noi. Mandaci un messaggio su Facebook Messenger o all'email redazione-italiana@euronews.com: condividi con noi la tua storia e aiutaci a trovare il perfetto profilo dell'Europeo medio.