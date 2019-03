Christchurch: il lutto del Parlamento neozelandese

Ennesimo risveglio con le immagini della strage di Christchurch nella mente. La Nuova Zelanda non riesce a darsi pace per una giornata che ha segnato per sempre la storia del Paese. Un fiume di fiori. Incessante e senza distinzione di fede religiosa il tributo alle vittime della follia di Brenton Tarrant che sparando all'impazzata in due moschee ha ucciso 50 persone. Il Parlamento della Nuova Zelanda ha riaperto i lavori all'insegna del lutto.

Jacinda Ardern, Primo Ministro

"Quel tranquillo venerdì pomeriggio è diventato il nostro giorno più buio. Ma per le famiglie, era più di questo, era un giorno con un semplice atto di preghiera, un giorno per praticare la loro fede nella religione musulmana, non un giorno per perdere la vita dei loro cari"

Anche per il Governatore generale della Nuova Zelanda è un giorno che avrà un impatto duraturo nella vita di ognuno.

Patsy Reddy, Governatore Generale

"Ha cambiato il Paese perché ci renderà più forti e determinati a rimanere uniti in futuro e impiegheremo più tempo per assicurarci di integrare le minoranze, siano esse minoranze religiose o minoranze etniche".

Dal Governo la determinazione, entro breve tempo, di modificare la legge sul possesso e l'acquisto di armi nel Paese.