Texas, in fiamme deposito petrolchimico a Houston

I vigili del fuoco hanno lottato per tutta la giornata di domenica per spegnere un incendio che si è sviluppato in un deposito dell'Intercontinental a 25 km da Houston, in Texas.

Nel sito industriale, che ha una capienza complessiva di 13 milioni di barili, sono stoccati prodotti petrolchimici, carbutanti e gas. Non si conoscono le cause del rogo, che dopo alcune ore non accennava a estinguersi .

Ai residenti dei quartieri più vicini è stato chiesto di non uscire. E' il secondo incendio scoppiato in un impianto petrolchimico di Houston in due giorni, dopo il rogo di sabato all'Exxon Mobil, che come quello di oggi non ha provocato feriti.