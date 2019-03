Una casa a Barcellona costa troppo? Arrivano le "capsule" da condividere

BARCELLONA (SPAGNA) - Tutto esaurito a Barcellona, troppi turisti, troppe case già abitate, un mercato immobiliare con prezzi stratosferici.

Ed è che proprio a Barcellona nasce il progetto degli appartamenti "alveare", che prendono spunto dalle capsule, micro-appartamenti già in voga in Giappone.

Il progetto lo ha lanciato una start up spagnola, Haibu (in giapponese significa Alveare) 4-0, in maniera assolutamente illegale!

Forse perchè le camere sono grandi (si fa per dire!) appena 2,5 metri quadrati!

Di fatto un affittacamere ambizioso: sta per aprire anche a Parigi, Copenhagen e persino Washington.

"Ho ripreso la mia dignità e mi sento come tutti gli altri"

Harry sistema il cuscino nella sua cameretta e sembra soddisfatto della sua sistemazione

"Esco per strada, sono pulito, faccio colazione, mi faccio la doccia, mi sono riposato per dormire, vedo finalmente di nuovo la mia dignità, posso camminare per strada sentendomi come tutti gli altri", spiega Harry Kajevic, 42 anni.

La sua camera non è nemmeno 2,5 metri quadrati: è 2,4!

Harry nella sua cameretta.

"Meglio qui che per strada o in un centro per senzatetto"

Gli appartamenti non sono nemmeno male, con molti spazi in comune e tutti gli elettrodomestici, i piatti e le posate di proprità collettiva.

Hector durante l'intervista.

"Preferisco stare qui che in strada o andare in un centro per senzatetto, è molto peggio...devi dormire con tutta la roba sotto il materasso", racconta Hector Cabanol, 36 anni.

"Quando si tratta di un diritto di base come l'alloggio, pensiamo che la cosa più importante è che il comune ponga dei limiti chiari fin dall'inizio". Janet Sanz Funzionaria Urbanistica Comune di Barcellona

Ma cosa ne pensa il comune di Barcellona di questo fenomeno illegale?

Janet Sanz è funzionaria del settore Urbanistica.

Janet Sanz, funzionaria del Comune di Barcellona.

"Quando si tratta di speculare, in qualsiasi forma, con un diritto di base come l'alloggio, pensiamo che la cosa più importante è che il comune ponga dei limiti chiari fin dall'inizio", spiega la funzionaria.

Se vi piacciono le Ramblas...

Se vi piace condividere una casa e vi piace la folla delle Ramblas, Barcellona è il posto per voi.