Russiagate: altri 3 anni e mezzo di carcere per Paul Manafort

3 anni e mezzo di carcere per l'ex capo del comitato elettorale di Donald Trump, Paul Manafort, condannato per cospirazione contro gli stati Uniti d'America e per aver ostacolato la giustizia, fornendo agli inquirenti false informazioni in cambio dell'accordo per un patteggiamento.

Alexandria Sheriff's Office/Handout via REUTERS

Manafort, che si era dichiarato colpevole di entrambi i reati, era già stato condannato a 4 anni, la settimana scorsa per evasione fiscale e reati finanziari, emersi durante le indagini sulle interferenze russe nella campagna elettorale per le presidenziali del 2016. Negli anni aveva creato un sistema per depositare su conti esteri i milioni di dollari guadagnati in consulenze per politici stranieri, russi in particolare. In totale Manafort è stato condannato a 7 anni e mezzo di carcere.