Champions: Liverpool e Barcellona ai quarti

La rivincita di Jürgen Klopp

Liverpool e Barcellona sono le ultime due squadre a staccare il biglietto per i quarti di finale di Champions League. I Reds espugnano l'Allianz Arena, battendo il Bayern Monaco per 3-1. Mané in doppietta e van Dijk firmano le reti del trionfo inglese, con i tedeschi di Kovac che fanno le valigie.

Manita blaugrana al Lione

Fuori dai giochi anche il Lione, il cui cuore non è bastato per avere la meglio su Messi e compagni. Il fuoriclasse argentino sigla una doppietta, con Coutinho, Piqué e Dembelé a sigillare il risultato. Inutile il gol di Tousart, che aveva fatto sperare i francesi di Genesio. Finisce 5-1.

Venerdì a Nyon si sorteggiano gli accoppiamenti per i quarti. Ecco le otto migliori squadre d'Europa: Ajax, Barcellona, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Porto e Tottenham.