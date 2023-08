Ora la decisione spetta all'attaccante, che con 213 gol è il secondo giocatore con il maggior numero di reti nella storia della Premier League

Il Tottenham e il Bayern Monaco avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento di Harry Kane per un valore di oltre 100 milioni di euro. Ora la decisione spetta all'attaccante, che con 213 gol è il secondo giocatore con il maggior numero di reti nella storia della Premier League.

Kane sta entrando nell'ultimo anno del suo contratto con gli Spurs e potrà lasciare il club come free agent nel 2024. Questo mette sotto pressione il Tottenham, che deve venderlo quest'estate per sperare di concludere un affare conveniente.

Il tre volte capocannoniere della Premier League potrebbe essere la chiave per rivitalizzare il Bayern, che ha vinto il titolo tedesco all'ultima giornata di una stagione turbolenta in cui si è sentita la mancanza di Robert Lewandowski, partito per Barcellona.

Tuttavia, ci sarà pressione per un successo immediato. L'ultimo acquisto di alto profilo del Bayern dalla Premier League, Sadio Mané, è stato ampiamente considerato un flop dopo il suo arrivo dal Liverpool un anno fa.