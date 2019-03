The Jungle Library Project: a scuola nella giungla

The Jungle Library Project è un programma di educazione ambientale, per bambini che vivono in regioni sottoposte a un'intensa deforestazione, come la Sumatra Meridionale, in Indonesia. Il progetto è nato da un'idea del fotografo e appassionato di natura Pungky Nanda Pratama, che abbiamo intervistato.

"Stiamo cercando di insegnare ai bambini che vivono in aree ad alta deforestazione...", ha spiegato il fotografo a Good Morning Europe. "Cerchiamo di connettere questi bambini con la natura e fargli imparare di più sulla natura e sulla fauna selvatica. Li portiamo in mezzo alla natura e circa l'80% delle nostre lezioni sono all'aperto. Loro sono molto contenti di questo. Vogliamo che imparino cinque lezioni: sull'importanza della giungla, sull'importanza del fiume, sulle specie in via di estinzione e su quelle protette, sull'inquinamento causato dalla plastica e sul conflitto tra uomo e natura".