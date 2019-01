Yemen: drone esplode durante parata militare

Un drone è esploso durante una parata militare in Yemen, nella base aerea di Al-Anad. A sferrare l'attacco contro l'esercito governativo i ribelli Houthi. Sei persone sono morte e altre dodici ferite , tra cui ufficiali e responsabili provinciali.

Altrove, anche se con minore intensità, erano proseguitte le operazioni militari, così come i raid aerei della coalizione guidata dall'Arabia Saudita, che sostiene il governo di Abd Rabbuh Mansur Hadi.

L'attentato è l'ennesima prova della fragilità della tregua fra lealisti e ribelli concordata a dicembre in Svezia sotto l'egida dell'Onu , nel tentativo di porre fine ad una guerra civile che va avanti dal 2015 e ha fatto migliaia di morti. Di fatto il cessate il fuoco era stato rispettato solo a Hodeida, porto strategico nell'ovest del Paese.

Proprio il giorno prima dell'attacco, le Nazioni Unite avevano chiesto alle parti in causa "progressi sostanziali" nel processo di pace, per dare sollievo ad una popolazione che per l'80% dipende da aiui umanitari internazionali.