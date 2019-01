Golf: impresa di Xander Schauffele

"Sono senza parole, ancora non riesco a crederci. È stata una giornata pazzesca ed è di gran lunga la manche migliore che abbia mai giocato". Così Xander Schauffele ha commentato la sua incredibile rimonta che lo ha visto trionfare al Sentry Tournament of Champions, competizione del PGA Tour riservata ai vincitori della stagione precedente, tenutasi al Plantation Course di Kapalua, contea di Maui, Hawaii.