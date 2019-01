Carige: squadra che perde non si cambia

La famiglia Malacalza, principale azionista, ha bloccato l'iniezione esterna di denaro fresco, c'è chi dice per fermare un'OPA ostile, anche se era stata proprio la BCE a imporre all'istituto un partner per fortificare la sua posizione. La Banca ha perso 1,3 milliardi di euro fra il 2014 e il 2017 anche per investimenti sbagliati. Un trend rimasto invariato nel 2018 appena concluso.

Per questo la frase del commissario Modiano resta ad alcuni incomprensibile: " Il concetto di "amministrazione straordinaria" fa venire in mente scenari negativi, ma con la conferma dei top manager dimostra la conferma della bontà delle nostre strategie e rafforza le nostro prospettive in futuro. Non le indebolisce".

Il titolo è stato sospeso in Borsa per ecccesso di ribasso e le agenzie di rating lo continuano a considerare con outlook negativo, ma evidentemente a Francoforte e Genova sono convinti di poter invertire la tendenza. Resta da vedere che cosa ne penseranno i mercati