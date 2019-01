A Maranello l'omaggio a Michael Schumacher

Una personale che farà rivivere al popolo ferrarista anni di grandi emozioni, anni che hanno creato un mito più grande che mai. Per chi non potrà essere presente, troverà tutti i dettagli della carriera di Schumacher raccolti anche in una nuova app lanciata in inglese e tedesco, il cui ricavato sarà interamente destinato alla Keep Fighting Foundation. Un modo per aiutare chi soffre e a chi combatte proprio come Schumacher a cinque anni dal terribile incidente sugli sci.