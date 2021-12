Storia di un eredità pesante e di una grande passione. Nella prossima stagione Mick Schumacher seguirà le orme di suo padre e correrà 11 gare alla guida della la Ferrari anche se come pilota di riserva.

Mick continuerà comunque a guidare a tempo pieno per il suo attuale team Haas,

Il pilota 22 enne è il talentuoso figlio del sette volte campione del mondo Michael è pronto all'occorrenza a sostituire Charles Leclerc e Carlos Sainz , come ha comunicato il capo del team Ferrari Mattia Binotto: "Sarà la sua seconda stagione , è un pilota Ferrari, proveniente dall'accademia Ferrari, e sono molto felice che possa far parte della squadra come pilota di riserva ogni volta che sarà necessario, ma - scherza - speriamo non serva. Penso che Mick nell'ultima stagione abbia migliorato se stesso, non solo in termini di coerenza, ma anche in termini di velocità.