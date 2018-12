F1 2019: nuova sfida tra Mercedes e Ferrari

Dimensioni di testo Aa Aa

Mentre i verdetti della stagione 2018 di Formula 1 sono stati archiviati da tempo, ora le scuderie guardano alla prossima stagione, targata 2019. I team sono al lavoro per correggere gli errori della passata edizione. Mercedes: Hamilton studia la sfida con Vettel e la Ferrari Un campionato dominato dalle prestazioni strepitose della Mercedes. Numeri che fotografano un Mondiale vissuto su un confronto molto serrato per due terzi di stagione, prima della fuga definitiva che ha dato a Lewis Hamilton il quinto titolo Mondiale. Al trentatreenne britannico mancano 18 vittorie per eguagliare il record di Michael Schumacher. Per la Ferrari è stato un 2018 su cui riflettere per ripartire in quarta dall’Australia, Sebbene Sebastian Vettel abbia avuto una macchina strepitosa tra le mani fa guidar. La rossa di Maranello ha avuto le sue opportunità, alcune le ha sfruttata altre invece no. A differenza della Mercedes.

"Penso che la Formula 1 si basi su un lavoro di squadra e quello che la Mercedes ha fatto insieme al suo primo pilota è stato assolutamente incredibile. Così quando si inizia ad entrare in un vortice vincente, nessuno riesce più a fermarti a meno non sia lo stesso Hamilton a stancarsi di vincere, ma non mi sembra sia così. È stato semplicemente il migliore quest'anno, il migliore di tutti gli altri piloti. Anche se la Mercedes non era migliore della Ferrari, ma era semplicemente il top tra tutti gli altri”, ha dichiarato Jean Eric Vergne, campione di Formula 3.