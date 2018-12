In Nuova Zelanda e Australia è già 2019

Benvenuto 2019. La prima grande città a festeggiare il nuovo anno è stata Auckland, seguita a breve distanza da Sydney. Migliaia di persone hanno brindato in Nuova Zelanda e Australia come da tradizione. Concerti, fuochi d'artificio, festa per le strade.

Per gli abitanti dell’isola di Samoa è la settima volta che festeggiano il nuovo anno tra i primi al mondo. Lo Stato insulare, che si trova a metà strada tra le Hawaii e la Nuova Zelanda - nella regione polinesiana dell’Oceano Pacifico - ha infatti cambiato il suo fuso orario alla fine del 2011.