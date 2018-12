Addio allo scrittore israeliano Amos Oz

"Se dovessi riassumere in una parola quello che è il mio lavoro letteraio direi la parola 'famiglie'. Se potessi esprimerlo in due parole direi 'famiglie infelici'. Se dovessi esprimerlo in 3 parole direi 'leggete il mio lavoro'". Aveva detto, evidentemente consapevole del ruolo dello scrittore come specialista dell'infelicità.

Attivo sulla scena letteraria dal 1961 nei suoi scritti ha sempre manifestato posizioni politiche moderate a sostegno del dialogo fra Israele e i vicini Stati arabi. È stato tenace assertore della "soluzione dei due Stati" per spegnere il conflitto israelo-palestinese.