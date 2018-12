Morto Carlo Maria Maggi condannato per la strage di Piazza della Loggia

Fu espulso a fine anni '60 dall'MSI-DN (Movimento sociale italiano- Destra nazionale) per i suoi legami con il terrorismo 'nero'. Più volte colpito da ordine d'arresto, era stato condannato a 12 anni di carcere per reato associativo nel processo per la strage di Peteano (31 maggio 1972) mentre nel 1988 aveva subito una condanna a nove anni per ricostituzione del partito fascista. Assolto con sentenza definitiva, dopo una condanna in primo grado all'ergastolo, per la strage di piazza Fontana a Milano (12 dicembre 1969) e per quella alla questura milanese (17 maggio 1973) di cui era accusato di essere il mandante. Assolto, per insufficienza di prove, in primo grado (16 novembre 2010) e in appello (14 aprile 2012) al processo per la strage di piazza della Loggia a Brescia (28 maggio 1974), ha visto la sentenza annullata dalla Cassazione nel 2014. Nel successivo processo d'appello era stato condannato, insieme a Maurizio Tramonte, l'ex fonte 'Tritone' dei servizi segreti italiani, all'ergastolo come mandante (22 luglio 2015).